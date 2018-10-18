محافظ محايل يؤدي صلاة الميت على الشهيد الجندي آل سعيد

محايل(صدى):

أدى جموع المصلين بمحافظة محايل يتقدمهم المحافظ محمد بن ناصر بن لبده, صلاة الميت بعد ظهر اليوم, بجامع الملك فهد بحي الضرس, على شهيد الواجب الجندي عبد الله بن معيض آل سعيد من منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن الوطن بالحد الجنوبي في منطقة نجران.

وعقب الصلاة نقل محافظ محايل، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لذوي الشهيد كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة، لذوي الشهيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

فيما أعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده – رحمه الله – في ميادين الشرف, مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.