العثور على المفقود بوادي ” وبح ” متوفى بالقرب من موقع إنجراف السيل

نايف السالم(صدى):

عثرت فرق الدفاع المدني بمحافظة الكامل على المفقود بوادي ” وبح ” على بعد 5 كم من موقع إنجراف السيل متوفي.

وجاء ذلك عبر تغريدة نشرها الحساب الرسمي للدفاع المدني على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “.

يذكر أن الأمطار الغزيرة بمحافظة الكامل يوم أمس تسببت في فقدان شخص، مما دفع فرق الدفاع المدني للبحث عنه حتى وجدته متوفيا، حيث أن الأمطار بمحافظات المملكة كانت سببا في سقوط الأشجار على الطريق واحتجاز المركبات وفقدان شخص.