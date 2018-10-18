جوناس: أرفض التشويش على سمعة المملكة وأعتز بأيام قضيتها مع شعب محترم

نواف السالم(صدى):

عبر لاعب محور فريق الاتحاد البرازيلي جوناس عن استيائه جراء الشائعات التي تبثها العديد من وسائل الإعلام الخارجية في محاولة للتشويش على مكانة المملكة حيث أكد عبر حسابه الرسمي على ” إنستجرام ” بأن السعودية تعتبر السلام في الشرق الأوسط مؤكداً على إعتزازه بالفترة التي قضاها بالمملكة وسط شعب متحاب ومحترم .

من جهة أخرى، عقدت إدارة الإتحاد سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الشركات لتفعيل متاجر النادي بجدة وباقي مناطق المملكة، وسط عروض مقدمة من شركات عالمية ومحلية متخصصة في مجال المستلزمات الرياضية .

كما المدرب الكرواتي بيليتش في اختيار عدد العناصر التي سيلعب بها اللقاء المقبل أمام أحد يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة السادسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان وسط تدريبات حماسية مكثفة.