شخص يهدد فتاة بنشر صور وفيديوهات لها ويبتزها ماليا

بيروت(صدى):

هدد أحد الأشخاص في محلة صيدا بلبنان، فتاة بتشر صور وفيديوهات لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفضحها؛ وقام بابتزازها ماليًا حتى يتوقف عن فعل هذا الأمر.

وتوجهت الفتاة على الفور إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان؛ لتقديم شكوى في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية ضد الشخص المجهول.

وتمكن المكتب من ضبط الشخص وتم ضبط هاتفه الخلوي بالإضافة إلى حافظة المعلومات، كما أنه بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على ابتزاز المدعية وتهديدها بنشر صورها وهي بوضعية حميمة على مواقع التواصل الاجتماعي،بالإضافة إلى حصوله على مبالغ مالية منها.