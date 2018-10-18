” الاتحاد ” ينوي فض الارتباط بأحد الرعاة

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر أن إدارة نادي الاتحاد تنوي فض الارتباط بأحد الرعاة الموجودين على قميص الفريق الكروي الأول بالنادي، وذلك على الرغم من تبقي عام واحد فقط في العقد المبرم بينهما.

وعن سبب ذلك، أوضحت المصادر أن ذلك جاء نظير قلة ريعه المادي لخزينة النادي، إلى جانب امتلاكها عروضًا قوية من شركات ترغب في عقد شراكة استراتيجية مع ” العميد ” ؛ لتتصدر الإعلانات على قميصه دون غيرها.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تسويق بقية الأجزاء في القميص لشركات أخرى، وذلك مقابل مبالغ مجزية تتوازى مع مكانة ” العميد ” في الخارطة المحلية والإقليمية والقارية.