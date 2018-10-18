أم تعرض عذرية ابنتها للبيع.. والشرطة تتدخل في الوقت المناسب

أبوظبي(صدى):

أقدمت امرأة على عرض ابنتها صاحبة الـ17 عامًا لممارسة الرذيلة وفض غشاء بكارتها مقابل 50 ألف درهم وقلادة ذهبية في مدينة الشارقة بالإمارات؛ حيث اعتادت الأم على ممارسة الرذيلة مقابل الحصول على المال.

واستغلت الأم سلطتها على ابنتها وأجبرتها على العمل في الرذيلة وعرضت بيع عذريتها؛ لتقوم شرطة الشارقة بعد علمها بالأمر، بعمل كمين والاتفاق مع الأم بقبول العرض، وتسليم المبلغ المتفق عليه في الفندق، عبر وسيطات من أقارب الأم تواجدن في الفندق لتنفيذ الجريمة، وبعد دخول رجال الأمن والتأكد من الحالة تم إلقاء القبض عليهن جميعًا، وإحالتهن إلى النيابة.

وكان معها وسيطات طلبن المال مقابل الرقص والمداعبة، وبعد التأكد من الاتفاق وتسليم المبلغ تم ضبطهن جميعًا، كما أقرت الأم بجريمتها؛ حيث أمرت النيابة العامة بتحويل القضية إلى محكمة الجنايات بتهمة الاتجار في البشر، بالإضافة إلى تهمة استغلال المجني عليها جنسيًا، عبر تعريضها وتهيئتها لأعمال الدعارة، فضلًا عن تهمة اعتياد ممارسة الدعارة.

ومن الجدير بالذكر، أنه ينص القانون على السجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت الضحية طفلًا أو معاقًا، وإذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل، أو بالأذى الجسيم، أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية، أو كان الجاني يحمل سلاحًا، وإذا كان مرتكب الجريمة أسس أو أدار جماعة إجرامية منظمة، أو كان أحد أعضائها أو شارك في أفعالها مع علمه بأغراضها.