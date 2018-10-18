شرطة مكة تلقي القبض على مواطن يعتدي على عمال النظافة في الهنداوية

نايف السالم(صدى):

اعتدى مواطن على عمال النظافة، بحي الهنداوية، ما نتج عنه إصابة عامل بشق فمه، وكسر في سنّه، وكدمات في الصدر، كما ألقت شرطة مكة القبض على المعتدي لمعرفة ملابسات ومسببات الواقعة.

وتبين أن المعتدي كان في حالة سكر، وسبق أن ضرب العمال أكثر من مرة، وتدخل المارة لتخليصهم من اعتداءاته المتكررة.

ونقلت فرق الإسعاف العامل

إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر، لتلقي العلاج اللازم، ووضع تقرير طبي عن حالته.

ومن جانبه، صرح رامي العامودي، مدير الخدمة بشركة “سدر للنظافة”، المسؤولة عن حي الهنداوية، بأنه جرى إبلاغ الدوريات الأمنية بواقعة الاعتداء على العامل وحررت محضر فور وصولها وتم التحفظ على المعتدي، وتحويل العامل إلى المستشفى.

كما أكدت الشركة أنها لن نتنازل عن حق العامل، حتى يأخذ المعتدي جزاءه كاملًا.