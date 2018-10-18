امرأة تطلب الخلع بعد إكتشافها رسالة خاصة على هاتفه

القاهرة(صدى):

كان ابن خالتها ويعمل محاسب بأحد البنوك فرضيت به، وتزوجا لكنها لم تشعر بحبه أو إهتمامه بإبنتهما التي أنجباها بعد الزواج بعام ونصف .. طيلة ثلاث سنوات تأرجحت فيها الزوجة المهندسة بين الرضا والتمرد على زوج بارد تصرفاته غريبة ويتملق من الإنفاق عليها .

خرجت الزوجة من حالة الشك التي كانت تسيطر عليها حول سلوك زوجها إلى حالة اليقين بعد حديثه بالساعات في هاتفه وخروجه في ساعات متأخرة حتى خرج فجأة مسرعاً ونسى هاتفه لتقرأ زوجته رسالة خاصة : ” أنا وصلت النادي ” فهرولت وراءه لتجده يجلس هائماً مع فتاه أخرى ويرتبان معاً لمشروع زواجهما .

واجهته الزوجة المخدوعه ليعترف بعدم حبه لها وأنه تزوجها إرضاءً لوالدته، فلجأت إلى محكمة الأسرة بالقاهرة ، وأقامت دعوى خلع تحمل رقم 2803 لسنة 2018 ومازالت الدعوى منظورة