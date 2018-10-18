” تنظيم الحمدين ” يدفع 800 دولار بالساعة للمروجين لمزاعم قضية ” خاشقجي “

نايف السالم(صدى):

في واحدة من الألاعيب الغير أخلاقية التي تنتهجها قطر وجماعة الإخوان الإرهابية ، كشفت رسالة بريد إليكتروني مسربة دعوة المتظاهرين المزيفين للحضور أمام مبنى سفارة المملكة في واشنطن مقابل 800 دولار للساعة ونصف المبلغ للنصف ساعة مع رفع لافتات إحتجاج تروج لإدعاءات وتضليل الإعلام في قضية إختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي .

وتبعاً لسياستها القذرة ، تدعو الرسالة لضرورة الحضور لأن الدفع سيكون نقدًا ، في محاولة لجذب أكبر عدد من المأجورين فيما لم تكن هذه المرأة الأولى التى تتعمد فيها قطر إفتعال المظاهرات بالإغراءات المالية .