زوج يطلق زوجته لوجود صرصور في الأكل

القاهرة(صدى):

لم يجد زوج وسيلة لشكوى زوجته إلا برفع دعوى ضدها، يطالب من خلالها بالإنفصال.

أقبل عبدالرحمن صاحب الـ 30 عاماَ برفع دعوى تطليق بمحكمة الأسرة بمصر ضد زوجته بسبب إهمالها و عدم اللامبالاه.

وأوضح الزوج أنها تعاني من الإهمال في المنزل بشكل عام، كما ينبثق منه روائح كريهة ويتواجد الغبار في كل مكان إضافة إلى سوء حالة المطبخ ،ووجود الصرصور بالطعام ، كما حاول أن يتحدث معها ،ولكن دون جدوى.

يذكر أن الزوج توجه إلى أسرة زوجته لوجود حل معها ، ولكنهم رفضوا التدخل .