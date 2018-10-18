زوج يطلق زوجته لوجود صرصور في الأكل
لم يجد زوج وسيلة لشكوى زوجته إلا برفع دعوى ضدها، يطالب من خلالها بالإنفصال.
أقبل عبدالرحمن صاحب الـ 30 عاماَ برفع دعوى تطليق بمحكمة الأسرة بمصر ضد زوجته بسبب إهمالها و عدم اللامبالاه.
وأوضح الزوج أنها تعاني من الإهمال في المنزل بشكل عام، كما ينبثق منه روائح كريهة ويتواجد الغبار في كل مكان إضافة إلى سوء حالة المطبخ ،ووجود الصرصور بالطعام ، كما حاول أن يتحدث معها ،ولكن دون جدوى.
يذكر أن الزوج توجه إلى أسرة زوجته لوجود حل معها ، ولكنهم رفضوا التدخل .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56314 ] نشر منذ 46 دقيقة
دعواكم دعوى عويصه ,,
دَٰهْہٰۣرْ⌛[ عدد التعليقات: 1173 ] نشر منذ 39 دقيقة
في مسألة النظافة أنا أوافقه😊خصوصًا وأنه حاول معها قبل أن يطلقهااا☺
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36088 ] نشر منذ 13 دقيقة
هذي زوجة تجيب المرض
طلقها ي حسين
باالتلاته ي حسين😂😂😂😂😂😂😂