توصيات حكومية بحظر بيع حليب الإبل الخام

حمود العنزي(صدى):

حذرت لجنة حكومية متخصصة من ظاهرة بيع حليب الإبل الخام على الطرقات والتي يمكن أن تؤثر على الصحة العامة للمواطنين، ونشر الأمراض المشتركة بين الحيوانات والبشر مثل السالمونيلا، وكورونا والحمى المالطية.

واجتمعت، الثلاثاء الماضي، اللجنة المكونة من 7 جهات هي إمارة مكة، وهيئة الغذاء والدواء، وأمانة جدة، وإدارة الثروة الحيوانية بمنطقة مكة، بالإضافة إلى شرطة منطقة مكة، ووزارة التجارة، وجوازات منطقة مكة، وأوصت في ختام الاجتماع بضرورة تشديد الرقابة على هذا النشاط العشوائي حفاظا على سلامة المواطنين.