بالفيديو.. سارة الودعاني تقلد والدتها بطريقة طريفة

أماني الغامدي(صدى):

ظهرت خبيرة المكياج السعودية سارة الودعاني، بإحدى مقاطع الفيديو وهي تتحدث إلى والدتها بطريقة طريفة.

ووثق المقطع ” الودعاني ” وهي تقلد والدتها بطريقة عفوية قائلة: ” الله يصلحك يا بنتي، الله يهداك تكبرين تعقلين انشالله ” .

وتابعت ممازحة: ” خلاص، إنت مالك كلمة علي حبيبتي، متزوجة وبصير أم ” .

تجدر الإشارة إلى أن سارة الودعاني كانت قد فاجأت متابعيها بإعلان خبر حملها مؤخرًا؛ وذلك بعد مرور أشهر قليلة على زواجها.

ونشرت عبر حسابها على ” إنستجرام ” صورة لها ببطن منتفخ بشكل واضح. وكتبت تعليقاً عليها: ” الحمدلله يارب. الله يرزق كل بنت “.