بالفيديو.. سارة الودعاني تقلد والدتها بطريقة طريفة
ظهرت خبيرة المكياج السعودية سارة الودعاني، بإحدى مقاطع الفيديو وهي تتحدث إلى والدتها بطريقة طريفة.
ووثق المقطع ” الودعاني ” وهي تقلد والدتها بطريقة عفوية قائلة: ” الله يصلحك يا بنتي، الله يهداك تكبرين تعقلين انشالله ” .
وتابعت ممازحة: ” خلاص، إنت مالك كلمة علي حبيبتي، متزوجة وبصير أم ” .
تجدر الإشارة إلى أن سارة الودعاني كانت قد فاجأت متابعيها بإعلان خبر حملها مؤخرًا؛ وذلك بعد مرور أشهر قليلة على زواجها.
ونشرت عبر حسابها على ” إنستجرام ” صورة لها ببطن منتفخ بشكل واضح. وكتبت تعليقاً عليها: ” الحمدلله يارب. الله يرزق كل بنت “.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56314 ] نشر منذ 2 ساعتين
اعوذ باالله من الشياطين ..
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36089 ] نشر منذ 1 دقيقة
دراكولا👹
وأمها😱😱😱