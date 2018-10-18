الأمطار الغزيرة تتسبب في فقدان شخص واحتجاز مركبة بـ ” الكامل “

نايف السالم(صدى):

هطلت أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة على عدة محافظات منها ميسان وأضم والعرضيات والكامل والجموم، ما أدت إلى فقدان شخص بوادي وبح بمحافظة الكامل حيث لا تزال عمليات البحث قائمة.

وورد بلاغ عن وادي نعمان باحتجاز سيارة داخل السيل وتم إخراجهم عن طريق المواطنين، وسقوط زجاج بناية على ثلاث مركبات دون إصابات بحي المنصور، وسقوط جدار على مركبة دون إصابات بحي الجعرانة، وسقوط لوحة إعلانية على مركبتين في حالة وقوف دون إصابات بحي الهجرة، وسقوط أشجار على الطريق بدون أي أضرار في العدل والدايري الثالث والشرايع والجعرانة.

وباشر الدفاع المدني ٣٠ بلاغا بشأن تماسّ كهربائي بدون أي إصابات في العزيزية والشرايع وجعرانة، إضافة إلى سقوط شجرة على مركبة بدون إصابات بالشرايع، واحتجاز مركبة داخل سيل بدون إصابات بالحسينية، وسقوط رخام على مركبة بدون إصابات بشارع الستين، واحتجاز عدد من المركبات داخل السيل، ولا يوجد إصابات، ويجري التعامل مع الحالة بحي جعرانة، واحتجاز مركبة داخل سيل بدون إصابات بالراشدية.