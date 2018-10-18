صدمة للعراقيين بعد الكشف عن سبب وفاة رفيف الياسري

بغداد(صدى):

تلقى الجمهور العراقي من محبي خبيرة التجميل رفيف الياسري، صدمة كبرى بعد أن كشفت وزارة الصحة العراقية عن تقرير الطب الشرعي عن أسباب وفاتها؛ حيث لم يتقبل الجمهور الأمر.

وأكدت وزارة الصحة، أن ” الياسري ” ماتت منتحرة بعد أن تناولت جرعة زائدة من المخدرات أدت إلى وفاتها على الفور؛ فيما رفض أقاربها نتائج التقرير، وأبدى بيان لمركز باربي للتجميل الذي كانت تملكه وتديره الراحلة، تحفّظه على ما أوردته ” السومرية ” مؤكدًا تمسكه بالحق القانوني لمقاضاة المؤسسة المعنية.

وأشار المركز إلى أن الوكاة العراقية تشوه صورة خبيرة التجميل الراحلة دون إثبات أو مستند توثّق به كلامها كصورة تقرير الطب العدلي: ” الذي ادَّعت أنه صادر، مثلا.. أو إعلان اسم المصدر الصريح الذي أدلى لها بالمعلومة ليتسنى لنا معرفة دقته وأهليته للإدلاء به. ”

وقال أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي: ” تقرير الطب العدلي بشأن وفاة رفيف الياسري يقول إنها أخذت جرعة كبيرة من المخدرات… ماعرف يا ذكي عمل هذا الإخراج السيئ بنتيجة الطب العدلي.. والله لو كاتبين بالنتيجة أن وفاتها كانت قضاء وقدرًا.. جان كلش هواي احسن. ”

وأضاف آخر: ” إلى متى التزوير والكذب والفساد وتغطية الحقائق .. وزارات تعبانة وعدالة مفقودة .. أليس هناك مرفق من مرافق الدولة نظيف؟، رغم ذلك لا نلوم الحكومة بقدر لوم القيادات الدينية والحزبية لأنها خلقت أجواء الجريمة والسرقة والفساد علناً وقانونياً بإعطائهم الشرعية للميليشيات التي تحكم العراق. ”

ومن الجدير بالذكر، أن خبيرة التجميل العراقية رفيف الياسري توفيت في الثامن عشر من شهر أغسطس الماضي، في ظروف وُصفت بالغامضة، ودفنت في اليوم التالي، وتضاربت الأنباء منذ ذلك الحين بين موتها في شبهة جنائية، وفرضية الانتحار.

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