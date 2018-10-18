أمير الشمالية يستقبل مدير هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة

محمد السعران(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتب سموه بالإمارة اليوم ، مدير عام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة محمد السحيمي .

واطلع سمو أمير منطقة الحدود الشمالية خلال الاستقبال على سير العمل الرقابي , واستمع إلى إيجازٍ عن ما تبذله الهيئة في سبيل الرقابة على تحسين الأداء الإداري وتطبيق الأنظمة والتحقيق في المخالفات المالية والإدارية ، والجهود التي بذلها فرع الهيئة في مجال التأكد من تطبيق الأنظمة واللوائح والإجراءات الإدارية في الجهات التابعة للفرع في منطقة الحدود الشمالية .

ودعا سموه إلى بذل مزيدٍ من الجهود لتلافي أوجه القصور في أداء الأجهزة الحكومية ، مشدداً على ضرورة توعية العاملين في الأجهزة الحكومية بالأنظمة واللوائح والعقوبات المترتبة على مخالفتها. ‏

من جهته أعرب السحيمي عن شكره وتقديره لسمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على متابعته المستمرة لأداء القطاعات المختلفة ودعمه المتواصل لتحسين الأداء الإداري .