أمير الشمالية يستقبل مدير هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتب سموه بالإمارة اليوم ، مدير عام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة محمد السحيمي .
واطلع سمو أمير منطقة الحدود الشمالية خلال الاستقبال على سير العمل الرقابي , واستمع إلى إيجازٍ عن ما تبذله الهيئة في سبيل الرقابة على تحسين الأداء الإداري وتطبيق الأنظمة والتحقيق في المخالفات المالية والإدارية ، والجهود التي بذلها فرع الهيئة في مجال التأكد من تطبيق الأنظمة واللوائح والإجراءات الإدارية في الجهات التابعة للفرع في منطقة الحدود الشمالية .
ودعا سموه إلى بذل مزيدٍ من الجهود لتلافي أوجه القصور في أداء الأجهزة الحكومية ، مشدداً على ضرورة توعية العاملين في الأجهزة الحكومية بالأنظمة واللوائح والعقوبات المترتبة على مخالفتها.
من جهته أعرب السحيمي عن شكره وتقديره لسمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على متابعته المستمرة لأداء القطاعات المختلفة ودعمه المتواصل لتحسين الأداء الإداري .
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