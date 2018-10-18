%138 نسبة ارتفاع أعداد المعتمرين خلال شهر محرم مقارنة بالموسم الماضي

محمد السعران(صدى):

بلغ عدد تأشيرات العمرة الصادرة لموسم 1440هـ وحتى نهاية شهر محرم 372,767 تأشيرة، بزيادة بنسبة 52%، عن الموسم الماضي الذي بلغ عدد التأشيرات فيه 243,951، في حين أن عدد القادمين للعمرة 146,453 معتمرًا بينما كان عددهم في الموسم الماضي 61,453 معتمرًا، بفارق نسبته 138%.

وبحسب التقرير الإحصائي الذي نشرته وزارة الحج والعمرة لشهر محرم فإن حصيلة المغادرين من المعتمرين 23,241 معتمرًا وزائرًا، فيما بلغ في الموسم الماضي 5,182 بفارق نسبته 348%، وبلغ عدد المعتمرين والزوار المتواجدين 123,212، في حين بلغ عددهم الموسم الماضي 56.271 ، بزيادة نسبتها 118%.

المعتمرون المتواجدون لموسم العمرة الحالي 1440هـ بمكة المكرمة 90,916 معتمرًا، و 34,636 زائرًا في المدينة المنورة.

يذكر أن الحصة الأكبر من المعتمرين وصلوا عبر المنافذ الجوية وعددهم 142,715 معتمرًا، وكانت الحصة الأقل جاءت عن طريق المنافذ البرية 8,086 معتمرًا، ولم يسجل أي وصول عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الدول إصدارًا للتأشيرات فقد جاءت جمهورية باكستان في المرتبة الأولى بـ 159913 تأشيرة، تليها الهند بعدد 82581، فإندونيسيا بـ 56277 تأشيرة، ثم ماليزيا بعدد 14056، وفي المرتبة الخامسة المملكة المتحدة بعدد 9423.

أما من حيث الجنسيات الأكثر قدومًا لأداء العمرة فقد جاءت أولا الجنسية الباكستانية 69483 تليها الهند 39704، فإندونيسيا 12232، ثم اليمن 3299، وفي المرتبة الخامسة سيرلانكا 3154.

وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة فتح باب العمرة على مدار العام لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من الراغبين في أداء مناسك العمرة، كما أطلقت مؤشر العمرة الأسبوعي مطلع العام الهجري الحالي، ويقيس المؤشر أربعة جوانب رئيسة، تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة.

ويهدف التقرير الإحصائي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة خلال شهر كامل ومقارنته مع الموسم الماضي بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، وبما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقطاب 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.