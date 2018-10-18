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بالفيديو .. تركي آل شيخ يؤيد ترشيح ” الجابر ” لعضوية المكتب التنفيذي للفيفا

بالفيديو .. تركي آل شيخ يؤيد ترشيح ” الجابر ” لعضوية المكتب التنفيذي للفيفا
ماجد محمد(صدى):

أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة عن نيته لدعم سامي جابر حال ترشحه لعضوية المكتب التنفيذي للـ ” فيفا ” ، مؤكداً إمتلاكه للقدرات التي تؤهله للترشح جاء ذلك في إتصال هاتفي مع برنامج ” في المرمى “.

وكان سامي الجابر قد كشف خلال لقائه في نفس البرنامج عن نيته الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لـ ” فيفا ” ، من خلال ترشحه أولاً لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي حيث تعتبر عضوية ” الآسيوي ” شرط أساسي أمام ” الفيفا ” .

وأضاف أنه من المقرر وفقاً للعرف الكروي أن يذهب رئيس الاتحاد الآسيوي كنائب رئيس في ” فيفا ” ، وهناك أيضاً 5 نواب لرئيس الـ ” فيفا ” يمثلون مناطق آسيا الخمس يرشحهم الاتحاد الآسيوي لعضوية المجلس التنفيذي للـ ” فيفا ” .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 419 ] نشر منذ 2 ساعتين

تركي آل شيخ يؤيد ترشيح ” الجابر ” لعضوية المكتب التنفيذي للفيفا طموح الجابر لاتنتهي علي عضوية الفيفا فقط بل الي رئاسة الفيفا مستقبلا ولكل مجتهد نصيب وهذه جزء من رؤية 2030

[ عدد التعليقات: 419 ] نشر منذ 2 ساعتين

معالي المستشار تركي ال شيخ طموحه لاتتوقف علي تنظيم كاس اسيا فقط عام 2027 بل تتعدي ذلك الي تنظيم كاس العالم في 2030

[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 36 دقيقة

ان شاء الله كأس العالم راح تقام في مدينة نيوم
في عهد ملك 2030

[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 35 دقيقة

الله يكون في عون النصراوين من هذه الاخبار

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