بالفيديو .. تركي آل شيخ يؤيد ترشيح ” الجابر ” لعضوية المكتب التنفيذي للفيفا

ماجد محمد(صدى):

أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة عن نيته لدعم سامي جابر حال ترشحه لعضوية المكتب التنفيذي للـ ” فيفا ” ، مؤكداً إمتلاكه للقدرات التي تؤهله للترشح جاء ذلك في إتصال هاتفي مع برنامج ” في المرمى “.

وكان سامي الجابر قد كشف خلال لقائه في نفس البرنامج عن نيته الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لـ ” فيفا ” ، من خلال ترشحه أولاً لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي حيث تعتبر عضوية ” الآسيوي ” شرط أساسي أمام ” الفيفا ” .

وأضاف أنه من المقرر وفقاً للعرف الكروي أن يذهب رئيس الاتحاد الآسيوي كنائب رئيس في ” فيفا ” ، وهناك أيضاً 5 نواب لرئيس الـ ” فيفا ” يمثلون مناطق آسيا الخمس يرشحهم الاتحاد الآسيوي لعضوية المجلس التنفيذي للـ ” فيفا ” .