استطلاع لآراء المواطنين حول الحملات الإعلامية الموجهة ضد المملكة

محمد السعران(صدى):

أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام @ksaopinions التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني مؤخراً استطلاعاً لآراء المواطنين حول الحملات الإعلامية الموجهة ضد المملكة.

وشارك في الاستطلاع عينة عشوائية بلغت (1010) مواطنين من مختلف مناطق المملكة، مثّلت نسبة الذكور منهم (59%)، في حين بلغت نسبة الإناث (41%)، وقد تم تنفيذ الاستطلاع خلال 24 ساعة عبر منهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية المباشرة مع المشاركين في الاستطلاع.

وجاءت نتائج الاستطلاع على النحو التالي:

1) يؤيد 96% من المواطنين موقف المملكة العربية السعودية من الحملات الإعلامية الموجهة ضدها.

2) يرى 77% من عينة الاستطلاع أن مستوى تفاعل المواطن السعودي في وسائل التواصل الاجتماعي مع الحملات الإعلامية الموجهة ضد المملكة (ممتاز)، في المقابل يرى 15% أنه (جيد). بينما يرى 3% فقط أن التفاعل (ضعيف).