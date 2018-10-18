الرئيس السوداني الأسبق سوار الذهب يفارق الحياة بالرياض

الرياض(صدى):

فارق الرئيس السوداني الأسبق، المشير عبد الرحمن سوار الذهب، اليوم الخميس، الحياة بالمستشفى العسكري بالعاصمة الرياض، عن عمر ناهز الـ83 عامًا.

واستلم ” سوار الذهب ” السلطة في السودان عقب انتفاضة أبريل 1985 التي أطاحت بالرئيس جعفر نميري؛ حيث جاء ذلك بتنسيق مع قادة الانتفاضة من أحزاب ونقابات، قبل أن يسلم السلطة للحكومة المنتخبة فى العام التالي.

ومن الجدير بالذكر، أن ” سوار الذهب ” اعتزل العمل السياسي، وترأس منظمة الدعوة الإسلامية كأمين عام لمجلس الأمناء، بعدما سلّم مقاليد السلطة للحكومة الجديدة المنتخبة برئاسة رئيس وزرائها الصادق المهدي، ورئيس مجلس سيادتها أحمد الميرغني.