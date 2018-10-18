فعاليات اليوم العالمي للمسنيين في مستشفى السليل

محمد السعران(صدى):

نظم مستشفى السليل العام ممثلا في قسم الخدمة الاجتماعية فعالية بمناسبة اليوم العالمي للمسنين بحضور مدير المستشفى الدكتور سعد عايض ال وديان والمساعد للشؤون الادارية والمالية الاستاذ مبارك الدوسري.

وقال الدكتور ال وديان خلال الاحتفال بهذه المناسبة ان القيم الاسلامية الحميدة تدعوا الى توفير واحترام المسنين وابراز دورهم في تنمية وخدمة المجتمع وقدرتها على العطاء والاستفادة من خبرات وطاقات كبار السن المهنية والعلمية مشيرا الى أن اليوم العالمي للمسنيين يصادف شهر اكتوبر من كل عام وتهدف هذه المناسبة الى لفت لفت انتباه وتذكير المجتمع بكبار السن تقديرا لهم وعرفانا بجهودهم التي قضوها في خدمة الوطن وكذلك تقديم تسهيلات ورعاية طبية مناسبة لهؤلاءالفئة الغالية على قلوبنا سائلا الله عز وجل ان يديم عليهم الصحة والعافية.