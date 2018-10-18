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بالفيديو.. حليمة بولند تثير الجدل بالحديث عن خطيبها الجديد

بالفيديو.. حليمة بولند تثير الجدل بالحديث عن خطيبها الجديد
خالد الظفيري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” فيديو ” للإعلامية الكويتية حليمة بولند، وهي تتحدث عن خطبتها الجديد مع مع صديقتها الإعلامية فوزية الدريع.

وسألت ” الدريع ” حليمة بولند بالفيديو عن خطيبها الجديد، لترد الأخيرة قائلة: ” لا أريد التحدث عن الأمر ” .

وهو الأمر الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن ارتباطها أمر طبيعي، فيما رأي البعض الآخر أن ارتباطها بعد شهرين من انفصالها كان سريعًا.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 56314 ] نشر منذ 52 دقيقة

استغفر الله العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 1015 ] نشر منذ 43 دقيقة

اهم شي الشنطة لا تروحين الا وشنطة بجمبه الا عاد اذا تبين يخلي الشنطة ببيلس وبو خميس انتي وياه ٠

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