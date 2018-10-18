بالفيديو.. حليمة بولند تثير الجدل بالحديث عن خطيبها الجديد

خالد الظفيري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” فيديو ” للإعلامية الكويتية حليمة بولند، وهي تتحدث عن خطبتها الجديد مع مع صديقتها الإعلامية فوزية الدريع.

وسألت ” الدريع ” حليمة بولند بالفيديو عن خطيبها الجديد، لترد الأخيرة قائلة: ” لا أريد التحدث عن الأمر ” .

وهو الأمر الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن ارتباطها أمر طبيعي، فيما رأي البعض الآخر أن ارتباطها بعد شهرين من انفصالها كان سريعًا.