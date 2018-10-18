بالفيديو.. حليمة بولند تثير الجدل بالحديث عن خطيبها الجديد
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” فيديو ” للإعلامية الكويتية حليمة بولند، وهي تتحدث عن خطبتها الجديد مع مع صديقتها الإعلامية فوزية الدريع.
وسألت ” الدريع ” حليمة بولند بالفيديو عن خطيبها الجديد، لترد الأخيرة قائلة: ” لا أريد التحدث عن الأمر ” .
وهو الأمر الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن ارتباطها أمر طبيعي، فيما رأي البعض الآخر أن ارتباطها بعد شهرين من انفصالها كان سريعًا.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56314 ] نشر منذ 52 دقيقة
استغفر الله العظيم ,,
أبوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 1015 ] نشر منذ 43 دقيقة
اهم شي الشنطة لا تروحين الا وشنطة بجمبه الا عاد اذا تبين يخلي الشنطة ببيلس وبو خميس انتي وياه ٠
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36089 ] نشر منذ 9 دقائق
المسكلة في شنطتها
كل ماتزوجت واحد
طلع مايبي الا هي😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂