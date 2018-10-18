حملة للجماهير لاختيار ” شعار ” حافلات كأس آسيا

طلال الغامدي(صدى):

أطلق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي حملة للجماهير؛ وذلك لأجل اختيار ” شعار ” حافلات المنتخبات الـ24 المشاركة بكأس آسيا 2019 بـ ” الإمارات ” .

وعن هذه الشعارات، فهي تكتسب أهمية كبيرة لظهورها عبر الشاشات في كافة أرجاء العالم، كما ستقوم بنقل أبرز نجوم القارة بين الملاعب الثمانية في الإمارات.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم اختيار الشعارات المتنافسة من بين آلاف الترشيحات، التي تم تقديمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بـ ” الاتحاد الآسيوي ” لكرة القدم.