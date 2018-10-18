اليوم.. صغار التايكوندو بالغربية يتصارعون على الذهب على صالة الحرس الوطني

محمد السعران(صدى):

تقام اليوم الخميس على الصالة الرياضية بنادي الحرس الوطني بجدة منافسات بطولتي المنطقة الغربية المفتوحة للتايكوندو (براعم وناشئين) وتستمر حتى مساء غداً الجمعة 19 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية وهيئات مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك وعسير وجازان والباحة وستنحصر المنافسة بين فرق أبها ،حراء ،الوحدة ،جدة ،عكاظ ،التهامي ،الصقور ،مراكز الجسم الذهبي ،فنون آسيا والعقيق . الجدير بالذكر أن أندية الهلال والشباب تقاسمت بطولة الفئات السنية التي أقيمت بالرياض وهيمن فريق السلام على منافسات المنطقة الشرقية.

وسيتواجد الجهاز الفني للمنتخبات السعودية الكابتن فهد الدويسان ومحمدسعد القحطاني لاكتشاف أبرز العناصر المؤهلة لتمثيل المنتخبات السعودية .