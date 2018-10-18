” لاودروب ” يكشف حقيقة عرض خدماته على ريال مدريد

طلال الغامدي(صدى):

كشف لاعب ريال مدريد وبرشلونة السابق، الدنماركي مايكل لاودروب، حقيقة عرض خدماته على نادي ريال مدريد، قائلا إنه لم يعرض على النادي الملكي أن يتولى تدريبه محل المدير الفني جولين لوبيتيغي.

وأضاف: ” لم أعرض خدماتي على أي فريق، لم أفعل هذا مطلقاً، لا يمكن أن أفعل هذا بأي زميل ” .

وحول عودته للتدريب، أوضح لاودروب الذي يعد أفضل لاعب في تاريخ الدنمارك: ” إذا قررت العودة للتدريب سوف أعلن أنا هذا الأمر ” .

وكانت معلومات ترددت أن لاودروب مدرب خيتافي وسوانزي سيتي ومايوركا السابق تواصل مع إدارة ريال مدريد ليحل محل لوبيتيغي حال تم إقالة الأخير بسبب سوء النتائج.