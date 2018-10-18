سيدة تخطف عشيقة زوجها وتصورها عارية بعد هتك عرضها وقص شعرها

القاهرة(صدى):

لجأت سيدة مصرية إلى حيلة مجنونة لمنع زوجها من خيانتها مع عشيقته، حيث خطفت عشيقة زوجها وعذّبتها وصوّرتها عارية بعد أن قصت شعرها وحاولت اغتصابها، وجاء ذلك كله بدافع الغيرة على زوجها.

وقامت السيدة بإجبار زوجها على استدراج عشيقته عن طريق الاتصال بها، ليخبرها أنه يريد أن يراها للحديث معها حول مصير علاقتهما، وعندما وصلت اعتدت عليها الزوجة وانهالت عليها بالضرب المبرح وقصت شعرها وتصويرها عارية وحاولت هتك عرضها فرت هاربة.

وأوضحت أن السبب وراء ما فعلته مع العشيقة أنها كانت تريد خطف زوجها منها وتستحق ما فعلته بها و أنها ليست نادمة.