غدا.. حلبة الريم للسباقات تستضيف الجولة الأولى من بطولة كسر الزمن

سعيد العجل(صدى):

تنطلق غدًا الجمعة الجولة الأولى من بطولة كسر الزمن السعودية، والتي تأتي بدعم الهيئة العامة للرياضة، وإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وتنظيم سبورت ميديا.

وتقام منافسات الجولة الأولى على مضمار حلبة الريم الدولية للسباقات في العاصمة الرياض بنظام جمع النقاط من ثلاث جولات.

وتنطلق الجولة الأولى من البطولة التي تتيح المشاركة للجنسين بأربع فئات، السيارات المصنعية Stock، والسيارات المصنعية المزودة Modified، والسيارات المزودة Unlimited، والفئة المفتوحة Extreme.

وأكدت اللجنة المنظمة للسباق على أهمية اجتياز السيارات المشاركة للفحص الفني قبل انطلاق السباق، حيث يتم التأكد من سلامة المركبة والملكية والأجزاء الفنية الخاصة بالسيارة المشاركة.

وسيدخل السائقون في تحدٍ لمدة 60 دقيقة لكل فئة في تسجيل أسرع زمن ممكن على مضمار حلبة الريم، حيث سيتم تتويج الفائزين الثلاث عن كل فئة، بالإضافة إلى تتويج أسرع ثلاثة سائقين في الترتيب العام للسباق.