استقرار أسعار الذهب في ظل أنباء مواصلة الاحتياطي الفيدرالي

وكالات(صدى):

استقرت أسعار تعاملات الذهب اليوم في ظل الاستقرار الذي تشهده العملة الأمريكية عقب ورود أنباء ترجح مواصلة الاحتياطي الفيدرالي تشديد سياسته النقدية .

واستقر السعر الفوري للذهب عند 1222.23 دولار للأونصة ليبقى بالقرب من أعلى مستوياته منذ 26 يوليو عند 1233.26 دولار للاونصة ، في حين هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة لتصل إلى 1225.20 دولار للأونصة.

كما انخفضت أسعار الفضة 0.7 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 14.51 دولار للأونصة .