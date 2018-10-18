متخصصون في إدارة المشاريع الصحية يشددون على ضرورة تفعيل دليل الإرشاد الصحي

سعيد العجل(صدى):

أكد متخصصون في إدارة المشاريع في المنشآت الصحية اليوم (الخميس)، على ضرورة تفعيل دليل الإرشاد الصحي الذي يهدف إلى تعزيز فرص نجاح تنفيذ المبادرات الاستراتيجية الوطنية في المنشآت الصحية، وذلك خلال الملتقى الأول لقيادات إدارة المشاريع الذي نظمته الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في فندق كراون بلازا في مدينة الرياض.

ونوه المتخصصون إلى أن الملتقى يعتبر انطلاقة لبدء العمل المشترك بين المختصين في إدارة المشاريع في المنشآت الصحية وتعزيز المفاهيم وتطوير آليات العمل إلى جانب تعزيز جسور التواصل والعمل المشترك بين المختصين في مجال إدارة المشاريع في المنشآت الصحية

وشهد اللقاء مشاركة المتحدث العالمي في مجال إدارة المشاريع جاك دوغال حيث تطرق إلى أفضل الممارسات العالمية الحديثة لنجاح تنفيذ الاستراتيجيات والتحول في المنشآت الصحية.

من جهته، شدد الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ الدكتور أيمن بن أسعد عبده، أهمية دور هيئة التخصصات الصحية في حماية وتعزيز الصحة بقيادة ممارسين صحيين يخدمون المجتمع بإنسانية وكفاءة، لافتاً إلى أن الملتقى الأول لإدارة المشاريع الصحية يعبر عن اهتمام الهيئة في هذا المجال ويعزز التواصل بين القطاعات الصحية لتعزيز فرص نجاح المبادرات في المنشآت الصحية.

ولفت إلى أن أهم ما يسعى إليه الملتقى هو تعزيز التواصل بين المنشآت الصحية لتحقيق التكامل والعمل الجماعي لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، ويرفع جودة وكفاءة القطاع الصحي. وعبر عن شكره وتقديره للجهات التي شاركت في الملتقى والجهود التي بذلت لنجاح هذا التعاون بين المشاركين.

فيما أكد نائب الأمين العام للشؤون التنفيذية الدكتور محمد بن عبدالله السلطان، أن هيئة التخصصات الصحية جزء من رؤية المملكة وبرامج التحول هذه البرامج التي ستنقل منظومة العمل الصحي ومنظومة العمل الإداري من مرحلة إلى مرحلة حيث كان لازماً على “الهيئة” أن تواكب هذه النقلة بتبني فكر إدارة المشاريع، مشيراً إلى أن هيئة التخصصات الصحية تبنت هذا المؤتمر لتنطلق منه إلى المؤسسات الأخرى في عمل مشترك وتكاملي لخدمة القطاع الصحي انطلاقاً من دورها واستراتيجيتها في الاندماج مع المجتمع.

وشهد الملتقى إطلاق دليل الإرشاد الصحي وتكريم الأشخاص والجهات التي شاركت في إنجاز الدليل.