خادمة تحتجز طفل كفيلها داخل شقته بجدة والأمن ينقذه

نايف السالم(صدى):

قامت خادمة فلبينية باحتجاز طفل كفيلها ” 3 سنوات ” ، داخل شقته بحي الصفا بـ ” جدة ” .

وبالتطرق للتفاصيل، قامت الخادمة باحتجاز الطفل داخل شقته السكنية ورفضت فتح الباب، وقام ” المواطن ” على الفور بإبلاغ الجهات الأمنية عن خادمته.

وحضرت الدوريات الأمنية للموقع، وتم استدعاء الدفاع المدني والذي استطاع فتح باب الشقة، وعثروا على الطفل دون أن يُصاب بأذى.

وقامت الجهات الأمنية بالتحفظ على الخادمة، وتم إعداد محضر بتلك الحادثة؛ وذلك لإكمال إجراءات التحقيق من الجهات المختصة.