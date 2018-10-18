اللجنة التنفيذية لمعسكر الأمير محمد بن سلمان الكشفي بالمخواه تعقد اجتماعها الاعدادي

سعيد القرني(صدى):

عقدت اللجنة التنفيذية لمعسكر الامير محمد بن سلمان الكشفي ، اجتماعها الاعدادي لدراسة عوائق وحلول تنفيذ المعسكر ، حيث تم عقد الاجتماع بلجنة التنمية الاجتماعية بالمخواة يوم الاربعاء ٨ / ٢ / ١٤٤٠ هـ ، وترأس الاجتماع سعادة نائب رئيس مجلس ادارة لجنة التنمية الاجتماعية بالمخواة الاستاذ ناصر محمد العُمري ، وقد حضر الاجتماع الاعدادي للمعسكر منسوبي اللجنة التنفيذية ولجنة التنمية الاجتماعية بالمخواة ، وذلك لمعرفة مستجدات تنفيذ المعسكر الذي سيتم تنفيذه بمشيئة الله خلال مطلع شهر ربيع الاول من العام الحالي .

هذا وقد صرّح رئيس اللجنة التنفيذية لمعسكر الامير محمد بن سلمان الكشفي بالمخواة / عبدالرحيم سعيد الغامدي ، بأن اللجنة التنفيذية تسعى بأقصى جهدها الى تحقيق الاهداف المرسومة للمعسكر ، وسيكون هذا المعسكر هو الاول من مسمّاه على مستوى المملكة ، وسيشارك فيه بمشيئة الله أكثر من مئة متطوع من ثمان مناطق على مستوى المملكة .

وأضاف / وسعيا من اللجنة التنفيذية للارتقاء بالمعسكر وما يتميز من مسمى به ، قمنا بإنشاء لجنة التطوير والتخطيط ، خلال الاسبوعين الماضية لإبداء الاقتراحات اللازمة لتطوير المعسكر في ظل الامكانيات الممنوحة .

وأشار الى ان معسكر الامير محمد بن سلمان الكشفي سيقوم على أربع أهداف رئيسية ، وهي تأهيل المتطوع ، وتبادل الثقافات ، والمحافظة على البيئة ، والتعريف بالمواطن السياحية بالمحافظة .

وأشار ايضا الى ان اللجنة التنفيذية للمعسكر تسعى جاهدة الى توفير ارقى سبل الراحة للمشاركين في المعسكر ، حيث سينعقد لمدة ثلاث ايام متتالية ، وسيشمل المعسكر على عدد من البرامج والانشطة التدريبية والسياحية والبيئية والترفيهيه وغيرها ، ونسعى أيضاً الى تكوين الشراكات مع القطاعات العامة والمؤسسات والشركات الخاصة بالمحافظة ، للسعي نحو تحقيق رؤية ٢٠٣٠ من خلال نشر ثقافة مفهوم العمل التطوعي وتأهيل المتطوعين .