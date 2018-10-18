وفاء عامر تكشف عن آخر أعمالها

أماني الغامدي(صدى):

صرحت النجمة وفاء أنها لم تتعاقد بأى عمل جديد سواء سينمائى أو درامى خلال هذه الأيام.

وأكدت أنها سوف تعلن للجميع مباشرة بمجرد التعاقد بشكل رسمي على أي فيلم او مسلسل ، وأنها تنتظر عرض مسلسلها الجديد ” السر ” الذي يشاركها في بطولته الفنان حسين فهمي و نضال الشافعي ومايا نصري وريم البارودي ، وهو من تأليف حسام موسي ، وإخراج محمد حمدي.

يذكر أن الفنانة وفاء عامر لم تقبل بأى أدوار في التمثيل ، بل تختار العمل الذي يضيف لها الجديد و التميز .