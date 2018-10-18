تغريم نجم برشلونه 800 ألف يورو بعد معركة في ملهى ليلي

ماجد محمد(صدى):

تسببت مشاجرة تورط فيها نجم منتخب تشيلي أرتورو فيدال في تغريمه مبلغ 800 ألف يورو وفقاً للحكم النهائي الصادر ضده من محكمة ألمانية في ميونخ .

بدأت الواقعة داخل ملهى ليلي قبل عامين حيث أصاب لاعب بايرن ميونخ السابق ونجم برشلونة رجلاً داخل ملهى ليلي بعدما ضربه بزجاجة جعة على رأسه ليتعرض الضحية لإصابات خطيرة .

فيما قضت المحكمة بتغريم ساندرينو شقيق فيدال والذي كان متواجداً معه داخل الملهى الليلي لغرامة مالية قدرها 20 ألف يورو وأيضاً حما نجم برشلونة 41 ألف يورو.