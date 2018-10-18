” الأرصاد ” و ” مدني الطائف ” يصدران تنبيها لهطول أمطار رعدية

الطائف(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً يتضمن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول، مبينةً أن الحالة تشمل عدداً من محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة تشمل: الطائف، والهدا، الشفا، ملكان، مدركة، رهاط، هدى الشام، وميسان، والأجزاء المجاورة لها، مشيرة إلى أن الحالة تستمر إلى الساعة التاسعة مساء.

من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بمحافظة الطائف المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من المكوث والتنزه في بطون ومهابط الأودية، وعدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق، فضلاً عن إتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني :

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