ثالث رقم قياسي يضاف للمملكة في جينيس.. إنشاء أكبر حديقة مائية مطاطية بالعالم

محمد السعران(صدى):

واصلت المملكة العربية السعودية حصد شهادات موسوعة جينيس للأرقام القياسية، إذ جاءت هذه المرة عبر إنشاء أكبر حديقة مائية مطاطية في العالم، وذلك من خلال فعالية “الشاطئ” التي أقيمت على منتجع شاطئ الغروب بمدينة الخبر شرق المملكة، بدعم من الهيئة العامة للترفيه.

حيث تمتد الحديقة المائية العملاقة التي أنشئت في الفعالية المستمرة من 11 أكتوبر الجاري حتى 3 نوفمبر المقبل، على مساحة 20536 متر مربع، وتضم 75 لعبة تتناسب مع مختلف الأعمار، من متاهة وسلالم ومنزلقات وجسور وأبراج قابلة للنفخ، كما تتضمن أنشطة متنوعة أخرى، منها البطولة الخليجية للدراجات البحرية، التي شارك فيها 34 متسابقاً تحت إشراف مباشر من الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص.

وشهدت الفعالية مشاركة متسابقين من الإمارات والكويت وعمان والبحرين، إضافة إلى العروض البهلوانية والفنية والترفيهية والألعاب البحرية المتنوعة مثل الكايات والجت سكي والغوص والرسم على الرمال وملعب الطائرة المقام في البحر. إلى جانب تضمنها سينما شاطئية.‏

يذكر أن حديقة شاطئ الغروب المائية المطاطية، تفوقت على ما أقيم في مدينة سوبيك الفلبينية التي سجل فيها آخر رقم قياسي في موسوعة جينيس بأكبر حديقة ألعاب مائية بمساحة 3400 متر مربع.‏

وتعد هذه الشهادة العالمية بدخول موسوعة جينيس، الثالثة التي تأتي بدعم الهيئة العامة للترفيه خلال شهر، حيث نالت المملكة شهادتين أحدهما عن أكبر علم في العالم مشكّل بطائرات الدرونز-300 طائرة-، وعن أكبر كمية ألعاب نارية تم إطلاقها في ذات الوقت من عدة مدن – أكثر من 962 ألف ومضة نارية -. وذلك ضمن فعاليات احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ 88.