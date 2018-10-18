ريفاس يلمح للرحيل عن الهلال

نواف السالم(صدى):

طالب المهاجم الفنزويلي جيلمان ريفاس لاعب نادي الهلال بالمشاركة في مباريات الفريق المقبلة بعد جلوسه بشكل شبه دائم على مقاعد البدلاء في ظل اعتماد المدير الفني البرتغالي خورخي خيسوس على المهاجم الفرنسي جوميز.

وقال ريفاس في تصريحات تليفزيونية إنه في حال استمرار انخفاض نسبة مشاركاته حتى يناير المقبل، سيفكر في الأمر ملمحا إلى إمكانية الرحيل عن الفريق.

وقارن ريفاس بين فترة وجوده في الاتحاد والهلال، مشيرا إلى أنه أحرز الكثير من الأهداف مع الاتحاد لكن لم يحقق أي بطولة، بينما الحال في الهلال على العكس إذ سجل القليل من الاهداف مع مشاركات أقل، ولكن أحرز عددا من البطولات.