شيفروليه كامارو 2019 تحصل على لون جديد من أجل معرض SEMA

أماني الغامدي(صدى):

قبل أسابيع قليلة من انطلاق معرض SEMA للسيارات المعدلة 2018 في لاس فيجاس ، أعلنت شيفروليه اليوم عن تقديم لون جديد لسيارتها كامارو 2019 المحسنة وهو لون صادم يجعل السيارة منفردة بين باقي السيارات الأخرى وربما يكون لون مضيء في الظلام كذلك وهو يعتبر اللون السادس في قائمة ألوان كامارو 2019 التي تشمل ألوان كراش وأزرق ريفرسايد ميتاليك ورمادي ميتاليك شادو ورمادي ميتاليك ساتان ستيل .

كما أن هناك كذلك باقة من الاكسسوارات التي تساعد على جعل السيارة فريدة من نوعها وتشمل باقة من التأثيرات الارضية الخاصة واسبويلر أسود ولمسات من ألياف الكربون وشعارات جانبية سوداء ومداخل تهوية خاصة تتوافق مع معايير الانبعاثات ومقاعد ريكارو ومكابح بريمبو أمامية ومكونات تعليق 1LE.

وهذه السيارة سيتم طرحها في معرض SEMA مع الكثير من امكانات التعديل التي سيتم ادخالها عليها كما سيعرض في جناح الشركة كامارو LT المكشوفة بلون رمادي ميتاليك ساتان ستيل بلمسات حمراء خارجية مع محرك جديد. وتأتي سيارة شيفروليه كامارو 2019 بمحرك 2 لتر رباعي الاسطوانات أو محرك 3.6 لتر V6 أو محرك V8 سعة 6.2 لتر وتأتي أعلى اصدارات كامارو SS بقوة 455 حصان .