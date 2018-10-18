لاختلافهم على الأجر.. ” ساندرو ” يرفض يوفنتوس

طلال الغامدي(صدى):

لم يتوصل ” يوفنتوس ” الإيطالي لاتفاق مع البرازيلي أليكس ساندرو، فيما يخص تجديد عقده، في ظل رغبة أندية أخرى في ضمه.

ويحاول ” يوفنتوس ” تحصين ” ساندرو ” الذي ينتهي عقده في صيف عام 2020 المقبل، حيث يُقدم النادي أجرًا أقل مما يطلبه الظهير البرازيلي.

ووفقًا لما جاء بموقع ” كالتشيو ميركاتو ” ، فإن ” ساندرو ” يريد الحصول على 5 ملايين يورو في الموسم، في حين أن ” يوفنتوس ” على استعداد لتقديم 3 ملايين يورو فقط؛ وهو الأمر الذي يرفضه اللاعب حتى الآن.

من الجدير بالذكر أن أليكس ساندرو ارتبط بالعديد من الأندية؛ خلال الصيف الماضي ومنهم ” مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان ” قبل أن يبقى اللاعب في صفوف ” يوفنتوس ” .