الفرق بين المحرك التيربو والسوبر.. وأهمية كل منهما للسيارة

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

يعشق كثير من قائدي السيارات خاصة الشباب تركيب المحركات التيربو Turbocharger، والبعض الآخر يستخدم المحركات السوبر Supercharger وذلك من أجل زيادة قوة المحرك، لكن يتسائل كثير من الأشخاص عن الفرق بين المحركين وأيهما أفضل للسيارة؟ وهو ما سوف نلقي عليه الضوء في هذا المقال.

طريقة عمل محركات التيربو والسوبر

تعتمد فكرة عمل محركات التيربو على استخدام عوادم السيارة في إعادة تدويرها والقيام بضخها إلى المحرك، وهو ما يؤدي إلى زيادة قوة المحرك إلى 50% تقريباً.

أما محركات السوبر فإنها تعتمد في طريقة عملها على العمود المرفقي “الكرنك” من أجل ضخ الهواء إلى المحرك، وكذلك يعمل على زيادة قوة المحرك بما يعادل 50% تقريباً.

الفرق بين المحركين

محرك التيربو كما ذكرنا يعتمد على غازات العادم ليستمد قوته، وهو ما يقلل من انبعاثات الكربون في الجو، كما أنه غير متصل بطريقة مباشرة بالمحرك.

أما محرك السوبر يستمد قوته كما ذكرنا على عمود الكرنك، أي أنه يتصل بالمحرك مباشرة عبر حزام، وهو ما قد يضعفه مع مرور الوقت، لكنه بالوقت نفسه يأخذ حيزاً أصغر مقارنة التيربو.

المحرك التيربو أكثر كفاءة أيضاً لأنه يستفيد من الطاقة المهدرة، كما يزيد قوة المحرك وبفارق كبير دون أي زيادة في الوزن.

عدد لفات المحرك السوبر قد تصل إلى 50 ألف لفة، بعكس لفات محرك التيربو فإنه يزيد عن ذلك بكثير، كما أن تكلفة تركيب محرك التيربو أغلى نسبياً في الثمن من المحرك السوبر.

أيهما أفضل للسيارة؟

كل محرك سواء التيربو أو السوبر له مزايا وعيوب، لكن يفضل الكثير استخدام محركات التيربو لأنها تعطي قوة أكبر للمحرك، كما أنها لا تجهد محرك السيارة لعدم اتصالها بصورة مباشرة، مثلما يحدث في المحرك السوبر لاعتماده في عمله على عمود الكرنك، كما أن المحرك التيربو يخفض كثيراً من غازات العادم.