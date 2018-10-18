منافسة قوية بين مانشستر يونايتد وليفربول على لاعب شهير

ماجد محمد(صدى):

يتابع مانشستر يونايتد وليفربول الشاب ستيفن بيرجوين، مهاجم نادي آيندهوفن، حيث أرسلا بعض الكشافين، لمراقبة اللاعب خلال مباراة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بخسارة آيندهوفن بنتيجة 1-2.

ودخل الفريقان في منافسة قوية، من أجل الظفر بخدمات صفقة مميزة من آيندهوفن الهولندي، خلال الفترة المقبلة.

ورفض آيندهوفن التخلي عن بيرجوين، وجدد عقد اللاعب حتى 2022، بعد محاولات إيطالية لضمه في الصيف الماضي، كما ساهم بيرجوين في تتويج آيندهوفن بالدوري الهولندي الموسم الماضي، حيث سجل 8 أهداف وصنع 11 آخرين.

وظهر ستيفن بيرجوين، للمرة الأولى مع منتخب هولندا أمام ألمانيا، السبت الماضي، في إطار دوري الأمم الأوروبية.