وظائف شاغرة للجنسين لدى منظمة الصحة العالمية

فاطمة المالكي(صدى):

تعلن وزارة الخارجية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء في العديد من المجالات للعمل لدى منظمة الصحة العالمية.

وجاء ذلك إنفاذًا للتوجيهات الكريمة وحرصًا من الوزارة على إتاحة الفرصة للمواطنين السعوديين للعمل لدى هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية.

الوظائف:

Technical Officer,Regional Advisor (Neglected Tropical Disease Control), Technical Officer (Partners support – PMNCH),Health Economist (Health Financing),Technical Officer (Prequalification Team), Technical Officer (Malaria), Technical Officer (Legislation and Regulation),Technical Officer (Climate Change and Health), Technical Officer (Quality and Safety)

10- Technical Officer Regional Green Light Committee (rGLC), Technical Officer (Food Safety and Zoonotic Diseases), Technical Officer (Health equity),Technical Officer – Nutrition

14- Technical Officer – Water, Sanitation and Health, Logistician (Field Operations), GLS Specialist (Geographical System), Epidemiologist

وطريقة التقديم من خلال الرابط التالي:

هنا

وطالبت الخارجية المتقدمين بتزويدها بنسخة من التقديم على البريد الإلكتروني الخاص بالمكتب التنفيذي بوكالة الوزارة للشؤون الدولية المتعددة التالي:

هنا

ولمزيد من المعلومات يمكن الدخول عبر الرابط التالي:

هنا