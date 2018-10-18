قريبا.. السماح بالتنقل عبر الطائرات الصغيرة في سماء المملكة
أعلنت جمعية الطيران السعودي عن بدء التنقل من منطقة لأخرى داخل المملكة عبر الطائرات الصغيرة ، فيما يعرف بالـ ” الطيران الفردي ” خلال الفترة القليلة المقبلة .
من جانبه صرح الأمير فهد بن مشعل خلال ندوة ألقاها في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة أمس تحت عنوان ” الطيران أسلوب حياة ” ، أن المرحلة المقبلة ستشهد إنشاء أندية وأكاديميات تعليم وتدريب هواة الطيران من الشباب والشابات ، مشيراً إلى أن منطقة الشرق الأوسط حققت أقوى نسبة نمو على مستوى العالم في حركة الطيران والمسافرين وفقاً لتقرير منظمة الطيران العالمي 2017 .
وأضاف أن تقنيات النقل الجوي تسبق جميع تقنيات وسائل النقل مثل تقنية ” الهايبرلووب ” وقطارات ما يسمى بـ ” الرصاصة ” والسيارات وهو ما نساعد على ظهوره قريباً في سماء المملكة .
اوعى الجمبرى يعضك[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يستر بس ما تلاقى حد بيفحط بالجو😂😂😂😂😂