قريبا.. السماح بالتنقل عبر الطائرات الصغيرة في سماء المملكة

عادل الحربي(صدى):

أعلنت جمعية الطيران السعودي عن بدء التنقل من منطقة لأخرى داخل المملكة عبر الطائرات الصغيرة ، فيما يعرف بالـ ” الطيران الفردي ” خلال الفترة القليلة المقبلة .

من جانبه صرح الأمير فهد بن مشعل خلال ندوة ألقاها في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة أمس تحت عنوان ” الطيران أسلوب حياة ” ، أن المرحلة المقبلة ستشهد إنشاء أندية وأكاديميات تعليم وتدريب هواة الطيران من الشباب والشابات ، مشيراً إلى أن منطقة الشرق الأوسط حققت أقوى نسبة نمو على مستوى العالم في حركة الطيران والمسافرين وفقاً لتقرير منظمة الطيران العالمي 2017 .

وأضاف أن تقنيات النقل الجوي تسبق جميع تقنيات وسائل النقل مثل تقنية ” الهايبرلووب ” وقطارات ما يسمى بـ ” الرصاصة ” والسيارات وهو ما نساعد على ظهوره قريباً في سماء المملكة .