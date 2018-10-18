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قريبا.. السماح بالتنقل عبر الطائرات الصغيرة في سماء المملكة

قريبا.. السماح بالتنقل عبر الطائرات الصغيرة في سماء المملكة
عادل الحربي(صدى):

أعلنت جمعية الطيران السعودي عن بدء التنقل من منطقة لأخرى داخل المملكة عبر الطائرات الصغيرة ، فيما يعرف بالـ ” الطيران الفردي ” خلال الفترة القليلة المقبلة .

من جانبه صرح الأمير فهد بن مشعل خلال ندوة ألقاها في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة أمس تحت عنوان ” الطيران أسلوب حياة ” ، أن المرحلة المقبلة ستشهد إنشاء أندية وأكاديميات تعليم وتدريب هواة الطيران من الشباب والشابات ، مشيراً إلى أن منطقة الشرق الأوسط حققت أقوى نسبة نمو على مستوى العالم في حركة الطيران والمسافرين وفقاً لتقرير منظمة الطيران العالمي 2017 .

وأضاف أن تقنيات النقل الجوي تسبق جميع تقنيات وسائل النقل مثل تقنية ” الهايبرلووب ” وقطارات ما يسمى بـ ” الرصاصة ” والسيارات وهو ما نساعد على ظهوره قريباً في سماء المملكة .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يستر بس ما تلاقى حد بيفحط بالجو😂😂😂😂😂

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