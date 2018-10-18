النساء أكثر شخيرا من الرجال
كشفت دراسة استقصائية حديثة حول اضطرابات النوم ، عن تفوق النساء على الرجال في مصدر الإزعاج الليلي ” الشخير ” ، رغم ارتباطه بالوزن الزائد في منتصف العمر .
وأكدت الدراسة أنه هناك تحولا واضحا فيما يخص الشخير ، ففي حين أن 31 % من الرجال المشاركين في الدراسة، عانوا من الشخير الحاد 3 مرات في الأسبوع، بلغت نسبة النساء اللواتي تسببن بالضجة الليلية بسبب الشخير 34 %، من الفئة العمرية 25-34.
ومع ذلك، فإن الفئات العمرية الأكبر سنا التي عانت من الشخير، انحصرت بين الرجال. ولدى الفئة العمرية التي تتراوح من 55 إلى 64 عاما، عانى 45 % من الرجال من الشخير، بينما سُمع هذا الضجيج الليلي لدى 35 % من النساء في منتصف الليل.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36068 ] نشر منذ 25 دقيقة
الشخير له عدة أسباب
من ضمنها السمنه أو التعب
وهذا شي خارج عن أرادة الأنسان
لذا من الأفضل
كل واحد ينام بغرفة لوحده
أسهر مع زوجتك سواليف وضحك ووناسه
لكن وقت النوم
خلها تروح تنام بغرغة ثانية🤗
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4728 ] نشر منذ 22 دقيقة
كل الناس مع التعب وظغوط الحياه تشخر-الشاطر اللي يسبق الاخر وينام قبله-
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 4310 ] نشر منذ 20 دقيقة
هههههههههههههه والثاني يأكل هوى
§لـهــ🔥ـــفة~الـعآآآآشـق§[ عدد التعليقات: 10213 ] نشر منذ 17 دقيقة
لاحد ينام نهائي