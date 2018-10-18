النساء أكثر شخيرا من الرجال

أماني الغامدي(صدى):

كشفت دراسة استقصائية حديثة حول اضطرابات النوم ، عن تفوق النساء على الرجال في مصدر الإزعاج الليلي ” الشخير ” ، رغم ارتباطه بالوزن الزائد في منتصف العمر .

وأكدت الدراسة أنه هناك تحولا واضحا فيما يخص الشخير ، ففي حين أن 31 % من الرجال المشاركين في الدراسة، عانوا من الشخير الحاد 3 مرات في الأسبوع، بلغت نسبة النساء اللواتي تسببن بالضجة الليلية بسبب الشخير 34 %، من الفئة العمرية 25-34.

ومع ذلك، فإن الفئات العمرية الأكبر سنا التي عانت من الشخير، انحصرت بين الرجال. ولدى الفئة العمرية التي تتراوح من 55 إلى 64 عاما، عانى 45 % من الرجال من الشخير، بينما سُمع هذا الضجيج الليلي لدى 35 % من النساء في منتصف الليل.