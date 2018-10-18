أول مجموعة طوابع بريدية حملت اسم ” المملكة “

علي القحطاني(صدى):

كشفت دارة الملك عبد العزيز، عن أول مجموعة طوابع بريدية صدرت حاملة اسم المملكة العربية السعودية؛ حيث تكونت المجموعة من 24 طابعًا، حملت مناسبات وتوثيق لأحداث هامة.

ومن بينها طابع يوثق ” مبايعة الأمير سعود وليًا للعهد ” عام 1352هـ (1933م)، بالإضافة إلى طوابع تمثل الإصدار الحكومي الأول في عهد الملك عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، عام 1358هـ (1939م).

وتضمنت إصدارات تذكارية لعدد من المناسبات أبرزها كانت مرور 50 عامًا على استرداد الرياض عام 1369هـ، كما أوضحت طوابع الإسعاف التي صدرت عام 1352هـ (1934م)، لدعم أعمال الإسعاف الخيرية، واستمر العمل بها حتى 1375هـ (1956 م).