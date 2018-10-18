تلميذة تطعم زميلاتها حلوى تحتوي على رماد جدتها المتوفاة
فتحت الشرطة الامريكية تحقيقا في شكوى تقدم بها عدد من تلاميذ مدرسة بولاية كاليفورنيا ضد زميلتهم بعدما اطعمتهم حلوى تم اعدادها برماد جثة جدتها.
واعترفت التلميذة لزميلاتها بالامر بعد اسبوعين من تناولهن للحلوى بعدما تم توزيعها على 9 منهن، فيما اشارت التحقيقات الأولية للشرطة إلى أنه مازال التحقق من عدد المتورطين في توزيع الحلوى المطهية برماد الجدة المتوفاة، جاريا، لبحث امكانية توجيه تهم لهم في هذه الواقعة التي وصفتها بالغريبة وغير المالوفة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36091 ] نشر منذ 5 ساعات
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2272 ] نشر منذ 4 ساعات
على أي مسمى ممكن يصنف هذا التصرف الحقير؟؟
إنتقام ؟وكره للأهل والجدة،،
نذالة؟وحقد على الأصدقاء،،
عدم إدراك وجهل وصبيانية؟
فقدان العقل بمؤثرات خارجية وخلافه،كمخدرات،أو جنون،
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2169 ] نشر منذ 4 ساعات
ذي ملعونة والدين تربت على مذهب الإثناعشرية النتن
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 33013 ] نشر منذ 4 ساعات
الله لا يسخط علينا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56314 ] نشر منذ 4 ساعات
خبيثون كبارهم وصغارهم ,,
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 17156 ] نشر منذ 17 دقيقة
هههههههههههه نذاله