  • الخميس 18

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. تلميذة تطعم زميلاتها حلوى تحتوي على رماد جدتها المتوفاة

تلميذة تطعم زميلاتها حلوى تحتوي على رماد جدتها المتوفاة

تلميذة تطعم زميلاتها حلوى تحتوي على رماد جدتها المتوفاة
واشنطن(صدى):

 فتحت الشرطة الامريكية تحقيقا في شكوى تقدم بها عدد من تلاميذ مدرسة بولاية كاليفورنيا ضد زميلتهم بعدما اطعمتهم حلوى تم اعدادها برماد جثة جدتها.

واعترفت التلميذة لزميلاتها بالامر بعد اسبوعين من تناولهن للحلوى بعدما تم توزيعها على 9 منهن، فيما اشارت التحقيقات الأولية للشرطة إلى أنه مازال التحقق من عدد المتورطين في توزيع الحلوى المطهية برماد الجدة المتوفاة، جاريا، لبحث امكانية توجيه تهم لهم في هذه الواقعة التي وصفتها بالغريبة وغير المالوفة.


6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2272 ] نشر منذ 4 ساعات

على أي مسمى ممكن يصنف هذا التصرف الحقير؟؟

إنتقام ؟وكره للأهل والجدة،،

نذالة؟وحقد على الأصدقاء،،

عدم إدراك وجهل وصبيانية؟

فقدان العقل بمؤثرات خارجية وخلافه،كمخدرات،أو جنون،

[ عدد التعليقات: 56314 ] نشر منذ 4 ساعات

خبيثون كبارهم وصغارهم ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *