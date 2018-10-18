تلميذة تطعم زميلاتها حلوى تحتوي على رماد جدتها المتوفاة

واشنطن(صدى):

فتحت الشرطة الامريكية تحقيقا في شكوى تقدم بها عدد من تلاميذ مدرسة بولاية كاليفورنيا ضد زميلتهم بعدما اطعمتهم حلوى تم اعدادها برماد جثة جدتها.

واعترفت التلميذة لزميلاتها بالامر بعد اسبوعين من تناولهن للحلوى بعدما تم توزيعها على 9 منهن، فيما اشارت التحقيقات الأولية للشرطة إلى أنه مازال التحقق من عدد المتورطين في توزيع الحلوى المطهية برماد الجدة المتوفاة، جاريا، لبحث امكانية توجيه تهم لهم في هذه الواقعة التي وصفتها بالغريبة وغير المالوفة.