أمانة الرياض تغلق 11 موقعا و27 منشأة تجارية مخالفة

حمود العنزي(صدى):

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن إغلاق 11 موقعا من قبل بلدية شمال الرياض لمخالفتهم الاشتراطات البلدية والعمل بدون وجود التراخيص النظامية .

وأضافت الأمانة في تغريدة نشرتها على موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” أنه تم اشعار ٩ مواقع أخرى لعدم تجديد الرخص المهنية بالإضافة إلى ضبط ٢٧ منشأة تجارية مخالفة .

يأتي ذلك ضمن خطة البلديات لمواجهة التجارة الغير رسمية والمنشآت والمواقع المخالفة للإشتراطات التشغيلية على أن يتم تطبيق اللوائح والأنظمة بحقهم .