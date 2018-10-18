” البيئة ” تنجز 73 % من مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية وحصاد المياه في الطائف

محمد السعران(صدى):

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن نسبة إنجاز المرحلة التمهيدية لمبادرة تأهيل المدرجات الزراعية وتطبيق تقنيات حصاد المياه في محافظة الطائف بلغت 73 % على مساحة 95,499 م2، مبينة أن عدد المستفيدين بلغ نحو 163 مستفيداً في الشفا (المحرث)، وبني مالك (الوعير، السلامين).

وأوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، أن المبادرة يتم تنفيذها بإشراف مباشر من قبل الوزارة، وبمشاركة الجمعية التعاونية للنحالين بالطائف، موضحاً أن الأعمال المنفذة شملت 8 مجالات تمثلت في تأهيل المدرجات، وبناء الجدر للسدود، وخزانات المياه، وشبكات الري، والتشجير.

وأفاد العيادة، أن مبادرة “تأهيل المدرجات الزراعية وتقنيات حصاد مياه الأمطار”، تعد إحدى مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، تهدف إلى رفع كفاءة استخدام المياه في الأغراض الزراعية والاعتماد على مصادر متجددة، للمساهمة في الأمن الغذائي والتنمية الريفية، عبر زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية. وتم اعتماد المبادرة بتكلفة إجمالية بلغت 600 مليون ريال تشمل مناطق الباحة، وعسير، وجازان، والطائف.

من جانبه بين مدير مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية الدكتور إبراهيم عارف، أن المرحلة التمهيدية لمبادرة تأهيل المدرجات الزراعية وتطبيق تقنيات حصاد المياه في الطائف، تمثلت في أعمال التسوية للمدرجات على مساحة 28,751 م2، وأعمال بناء الجدر للمدرجات على مساحة 4,540 م2، والقطع الصخري للمدرجات في مساحة بلغت 3,078 م3، وأعمال التسوية للسدود على مساحة 20,026 م2، وأعمال بناء الجدر للسدود (حصاد الأمطار) على مساحة بلغت 4,748 م3، وبناء خزانات مياه خرسانية عدد 12 خزاناً، وتنفيذ شبكات ري على مساحة 4,706 م2، إضافة إلى زراعة 500 شتلة لوز.