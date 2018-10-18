” صحة القريات ” تصادر كميات من مادة التبغ في حملة مشددة على المحلات التجارية

سعيد العجل(صدى):

واصلت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ خلال هذا الاسبوع حملاتها التفتيشية والرقابية على ( محطات البنزين ومحلات بيع التبغ والمعسلات والاسواق التجارية ، بالتعاون مع فريق مكون من وزارة الصحة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة ، وتم رصد (11) مخالفة ، حيث تنوعت المخالفات التي تم ضبطها ما بين مواد مجهولة المصدر 650 غرام ، إضافة إلى عدد 86 علبة سجائر ، إلى جانب عدم وجود لوحات تحذيرية ولوحات بيع التبغ لأقل من ١٨ سنة .

‏وتُواصل “صحة القريات” حملتها التفتيشية على منافذ بيع التبغ ، تمشياً مع توجيهات وزارة الصحة ، للإبلاغ عن مخالفات نظام مكافحة التدخين ، لرصد المخالفات والتبليغ عنها والتأكد من الاشتراطات المنصوص عليها بنظام مكافحة التدخين .