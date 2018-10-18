فيسبوك توضح سبب إختراق ملايين الحسابات

وكالات(صدى):

كشفت إدارة فيسبوك، سبب الإختراق الذي حدث في الأيام الماضية لملايين الحسابات، عن طريق بريد إلكتروني تم مراسلته إلى ملايين الحسابات بطريقة عشوائية.

وأوضحت الشركة الأميركية العملاقة أن المخترقين ليست دولة ، كما صرحت بعد الصحف ، وأنهم تنكروا كشركة للتسويق الرقمي .

وكانت ” فيسبوك ” تعرضت لإختراق 79 مليون حساب، وتم من خلالها سرقة أسماء وعنواين البريد الإلكتروني ، ومكان الإقامة والموطن و تاريخ الميلاد.

ونوهت إدارة فيسبوك على المستخدم إذا وجد جهازا غريبا قد فتح حسابه ينهي على الفور الاتصال بجميع الأجهزة، وتغيير كلمة المرور والحرص على أن تكون قوية من عدة أحرف وأرقام ورموز حتى تصعب قرصنتها.

يذكر أن التحقيق مازال جاري للقبض على المهاجمين لأخذ عقاباَ مضاعفاَ لأنهم يمثلون انتهاكاً لحرمة الأعراض .