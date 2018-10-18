بسام كوسا يكشف عن الهدف الرئيسي لمسلسل ” باب الحارة “

دمشق(صدى):

أوضح الممثل السوري بسام كوسا أن الهدف الرئيسي لمسلسل ” باب الحارة ” هو حصد الأموال بعيداً عن ما يقدمه من مستوى فني وفكري.

وأكد أنه لم يعد يهتم بالعودة إلى هذا العمل رغم الجماهيرية الواسعة التي حققها، بسبب تحوله إلى تجارة رابحة للشركة المنتجة والقناة العارضة، رغم أنه العمل عبارة عن جزأين فقط، وما تم إنتاجه لاحقاً كان لهدف ربحي فقط.

ويستعد كوسا لافتتاح موسمه الدرامي بمسلسل شامي من إخراج إياد النحاس وبطولة كاريس بشار، على أن ينطلق التصوير مطلع شهر تشرين الثاني المقبل.