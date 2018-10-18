بحلول 2040.. هذا هو متوسط عمر السكان بالدول العربية

واشنطن(صدى):

أعلن العلماء عن أسماء البلدان التي سيعيش فيها السكان بمتوسط عمر أعلى أو أدنى بحلول عام 2040، حيث تم إعداد التوقعات الصحية العالمية من قبل باحثين من معهد تقييم القياسات الصحية في جامعة واشنطن.

وجاء ترتيب الدول العربية ضمن القائمة التي شملت 195 بلدًا، كالتالي:

– السعودية في المركز 43 – 81.24 سنة.

– لبنان في المركز الـ40 – 81.80 سنة.

– الكويت المركز 41 – 81.35 سنة.

– عمان بالمركز 61 – 79.93 سنة.

– الجزائر المركز 63 – 79.88 سنة.

– قطر في المرتبة 36، بمتوسط عمر متوقع 82.28 سنة.

– تونس المركز 65 – 79.82 سنة.

– البحرين بالمركز 67 – 79.63 سنة.

– الإمارات المركز 68 – 79.49 سنة.

– الأردن بالمركز 69 – 79.39 سنة.

– المغرب المركز 75 – 78.92 سنة.

– سوريا في المركز 80 – 78.62 سنة.

– ليبيا في المركز 97 – 77.13 سنة.

– السودان في المركز 120 – 74.92 سنة.

– العراق 135 – 73.87 سنة.

– اليمن 141 – 73.18 سنة.

– مصر 106 – 76.19 سنة.

– فلسطين في المركز 152 – 72.19 سنة.